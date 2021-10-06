Нобелівську премію з хімії отримають двоє вчених за розробку інструменту створення молекул

Нобелівський комітет у Стокгольмі 6 жовтня оголосив лауреатів Нобелівської премії з хімії 2021 року. Цьогорічну нагороду отримають спільно Бенджамін Ліст і Девід Макміллан «за розвиток асиметричного органокаталізу» – інструменту з синтезування молекул.

Як оголосили в комітеті, Ліст і Макміллан були нагороджені престижною премією за розробку «нового інструменту для молекулярного конструювання» – органокаталізу – який «мав великий вплив на фармацевтичні дослідження і зробив хімію більш екологічною».

Напередодні в Стокгольмі оголосили нобелівських лауреатів із фізики: Сюкуро Манабе, Клаус Гассельманн і Джорджіо Парізі.

Як йдеться в рішенні, вчені отримають нагороду за «новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем», у тому числі клімату Землі.

4 жовтня Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини присудили американцям Девіду Джуліусу і Ардему Патапутіану «за відкриття рецепторів температури і дотику».

7 жовтня Нобелівський комітет назве лауреатів премії з літератури. Лауреата премії миру оголосять в Осло 8 жовтня. 11 жовтня буде присуджена премія пам’яті Альфреда Нобеля з економіки.

Як і в минулому році, через пандемію лауреати премії отримуватимуть нагороди в тих країнах, в яких живуть.