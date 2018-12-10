В Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру 

В Осло 10 грудня відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру. Два місяці тому, в жовтні, Нобелівський комітет присудив нагороду лікареві з Демократичної Республіки Конго Денису Муквеґе та іракській правозахисниці Наді Мурад.

Церемонію приймала будівля мерії Осло. Нобелівська премія миру – єдина, яка вручається поза межами Швеції, де засідає Нобелівський комітет.

Мурад сама пережила сексуальне насильство. У серпні 2014 року вона потрапила в рабство до бойовиків «Ісламської держави». Після невдалої спроби втечі її катували. Жінку кілька разів продавали в рабство. Мурад змогла втекти у листопаді 2014 року, після чого вона виїхала до Німеччини і зайнялася правозахисною діяльністю.

Муквеге перш за все відомий як засновник госпіталю, який спеціалізувався на допомозі жінкам, що стали жертвами зґвалтувань під час конфлікту в ДР Конго. Під час Другої конголезької війни він надав допомогу тисячам жінок.

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На Нобелівську премію миру цього року було номіновано 217 осіб, серед них – український режисер Олег Сенцов. У минулому році нагороду отримала Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї.