Нобелівську премію миру присудили борцям з сексуальним насильством

Нобеліську премію миру цього року присудили іракській правозахисниці Наді Мурад та лікарю з Демократичної республіки Конго Денісу Муквеге.

Мурад і Муквеге отримали Нобеля за боротьбу з використанням сексуального насильства як зброї у військових конфліктах.

Мурад сама пережила сексуальне насильство. У серпні 2014 року вона потрапила в рабство до бойовиків «Ісламської держави». Після невдалої спроби втечі її катували. Жінку кілька разів продавали в рабство. Мурад змогла втекти у листопаді 2014 року, після чого вона виїхала до Німеччини і зайнялася правозахисною діяльністю.

Муквеге перш за все відомий як засновник госпіталю, який спеціалізувався на допомозі жінкам, що стали жертвами зґвалтувань під час конфлікту в ДР Конго. Під час Другої конголезької війни він надав допомогу тисячам жінок.

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На Нобелівську премію миру цього року було номіновано 217 осіб, серед них – український режисер Олег Сенцов. У минулому році нагороду отримала Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї.

Цього тижня в Швеції оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини, фізики і хімії. Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому.