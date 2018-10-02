У Стокгольмі оголосять лауреата Нобелівської премії з фізики

Нобелівський комітет Каролінського інституту 2 жовтня оголосить лауреата Нобелівської премії у сфері фізики 2018 року.

1 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини 2018 року. Ними стали двоє вчених зі США і Японії Джемс Еліссон і Тасуку Хондзьо – за відкриття в сфері боротьби з раком.

3 жовтня у Стокгольмі стане відомий лауреат премії з хімії, а лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

8 жовтня Шведський центральний банк має оголосити переможця премії з економіки.

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому. Академія дійшла висновку, що не готова обирати переможця 2018 року, оскільки виявилася втягнутою у скандал щодо порушення сексуальних прав, що спонукало кількох членів правління залишити цю установу. 4 травня академія оголосила, що цьогорічну нагороду вручатимуть 2019 року.

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У перший день Нобелівського тижня шведський суд засудив до двох років в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні фігуранта скандалу фотографа Жан-Клода Арно, чоловіка члена Шведської академії Катаріни Фростенсон. Його визнали винним у сексуальному насильстві.

72-річний Арно називає висунуті проти нього звинувачення «полюванням на відьом» і обіцяє оскаржити вирок. У листопаді 2017-го 18 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Вони стверджували, що він схиляв їх до сексу, використовуючи службове становище.

Минулого року Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук присудив премію в галузі фізики дослідникам гравітації Райнеру Вайсу, Беррі Берішу і Кіпу Торну.

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон, це приблизно 1,1 мільйона доларів.