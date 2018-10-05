У Норвегії оголосять лауреата Нобелівської премії миру

Лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

Минулого року цю нагороду присудили «Міжнародній кампанії за ліквідацію ядерної зброї». Цю організацію нагородили за «роботу з привернення уваги до катастрофічних наслідків від використання ядерної зброї».

Цього тижня в Швеції оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини, фізики і хімії. Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому.

8 жовтня Шведський центральний банк має оголосити переможця премії з економіки.

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон, це приблизно 1,1 мільйона доларів.