Оголошені лауреати Нобелівської премії з економіки

Нобелівську премію з економіки отримали Пол Мілґром та Роберт Вілсон.

Вони здобули нагороду «за покращення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів».

Премія з економіки була заснована Банком Швеції і вручається з 1969 року. Офіційно вона називається не Нобелівською премією, а «премією з економіки імені Альфреда Нобеля». Оголошенням її лауреатів офіційно завершується «Нобелівський тиждень».

Він почався з оголошення лауреатів премії з медицини 5 жовтня, 6 і 7 жовтня стали відомі лауреати Нобелівських премій із фізики і хімії, 8 жовтня оголосили Нобелівського лауреата з літератури. Лауреата Нобелівської премії миру назвали 9 жовтня.