У Швеції вручили Нобелівську премію з фізики.

Цьогоріч лауреатів троє. Джеймс Піблз з Принстонського університету в США отримав премію «за теоретичні відкриття у фізичній космології». Мішель Майор (Женевський університет, Швейцарія) і Дідьє Кело (Женевський університет та Кембриджський університет, Велика Британія) здобули нагороду «за відкриття екзопланети на орбіті довкола сонцеподібної зірки».

Нобелівський лауреат Джеймс Піблз своїми «висновками про фізичну космологію збагатив всю сферу досліджень і заклав фундамент для трансформації космології за останні п’ятдесят років».

Швейцарські вчені Мішель Майор і Дідьє Кело, зі свого боку, «дослідили нашу галактику – Чумацький Шлях, шукаючи невідомі світи. У 1995 році вони здійснили перше відкриття планети за межами нашої Сонячної системи, екзопланети, що оберталася навколо орбіти сонцеподібної зірки 51 Пегаса».