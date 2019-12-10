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10 грудня 2019, Київ 21:15
Новини | Міжнародні

Польській письменниці з українським корінням вручили Нобелівську премію

Токарчук нагородили «за наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю зображує перетинання меж як спосіб життя»

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Польській письменниці з українським корінням Ользі Токарчук вручили Нобелівську премію з літератури за 2018 рік. Церемонія відбулася в столиці Швеції Стокгольмі.

Токарчук нагородили «за наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю зображує перетинання меж як спосіб життя».

Премію за 2019 рік отримав австрійський письменник Петер Гандке. Його відзначили «за впливову роботу, яка з лінгвістичною майстерністю вивчає периферію та специфічність людського досвіду». Австрійця критикують за підтримку сербського авторитарного президента Слободана Мілошевича та за «применшення воєнних злочинів», скоєних сербськими військовими.

Нобелівський тиждень почався з вручення премії з медицини. На фото: член Нобелівської асамблеї Рендал Джонсон пояснює, за що отримали нагороду лауреати Ґреґ Семенза, Пітер Реткліфф та Вільям Кейлін, Стокгольм, 7 жовтня 2019 року
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Перед цим медалі нобелівських лауреатів з фізики отримали Джеймс Піблз («за теоретичні відкриття у фізичній космології»), Мішель Майор та Дідьє Кело («за відкриття екзопланети на орбіті довкола сонцеподібної зірки»).

Також Нобелівський комітет вручив соту Нобелівську премію миру прем’єр-міністру Ефіпії Абію Ахмеду за «зусилля в досягненні миру й міжнародної співпраці, а зокрема, за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».

Крім того, 10 грудня в Стокгольмі вручили Нобелівську премію з хімії, медицини та економіки.

Нагороду в царині хімії отримали Джон Ґуденаф, Стенлі Віттінгем та Акіра Йосіно, які свого часу доклалися до створення сучасних літій-іонних батарей, у царині медицини Ґреґ Семенза, сер Пітер Реткліфф та Вільям Кейлін – за відкриття протеїнового комплексу, який відповідає за реакцію клітин на перепади рівня кисню, а у царині економіки Абіджит Банерджі, Естер Дюфло та Майкл Кремера за розробку експериментального підходу до вивчення та вирішення проблеми бідності.

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