Кремль: 2 вересня відбудеться зустріч радників лідерів «нормандської четвірки»

2 вересня відбудеться зустріч радників лідерів «нормандської четвірки», повідомив 30 серпня помічник президента Росії Юрій Ушаков.

«Ця інформація офіційно підтверджена: 2 вересня в Берліні відбудеться черговий раунд консультацій за участі дипломатичних радників. Від нас – [помічник президента Росії Владислав] Сурков», – розповів Ушаков.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Емманюел Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.