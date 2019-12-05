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05 грудня 2019, Київ 18:13
Новини | Міжнародні

Верховний представник ЄС сподівається на «конструктивну атмосферу» зустрічі «нормандської четвірки»

Жозеп Боррель (на фото) під час розмови з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком наголосив на незмінній підтримці Європейським союзом територіальної цілісності та суверенітету України

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Новий верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель сподівається на «конструктивну атмосферу» під час зустрічі лідерів «нормандського формату».

Під час розмови з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком він наголосив на незмінній підтримці Європейським союзом територіальної цілісності та суверенітету України.

Боррель розповів, що вітає прогрес на шляху імплементації Мінських домовленостей. Водночас під час розмови із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим він зазначив, що повне виконання «Мінська» є ключовим.

Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

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