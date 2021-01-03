Норвегія: рятувальники виявили п’ятого загиблого через зсув ґрунту – AFP

Працівники рятувальних служб виявили тіло п’ятого загиблого через чотири дні після зсуву ґрунту, який поховав під собою будинки поблизу столиці Норвегії. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на поліцію 3 січня.

Ще п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

«Незадовго до шостої ранку було знайдено померлу людину», – йдеться у заяві поліції.

Трагедія сталася в перші години середи 30 грудня, коли будинки були зруйновані або зміщені на сотні метрів під потоком бруду в селі Аск, що лежить у 25 кілометрах на північний схід від Осло.

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Четвертого загиблого знайшли в суботу 2 січня. Того ж дня поліція ідентифікувала тіло першої людини, знайденої в п’ятницю – це 31-річний Ейрік Гренолен.

Особи чотирьох інших загиблих наразі не повідомляються. Однак у п’ятницю поліція оприлюднила список імен усіх восьми зниклих людей, в тому числі дворічної та 13-річної дитини.

Внаслідок зсуву також постраждали десять людей. Одного постраждалого перевезли в Осло через серйозність травм.

Близько тисячі людей з 5000 жителів регіону евакуювали з міркувань безпеки.

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Експерти кажуть, що катастрофу викликав зсув пластичної глини площею приблизно 300 на 800 метрів.

Пластична глина зустрічається в Норвегії та Швеції і відома тим, що може обвалюватися після перетворення на рідину, якщо зазначає надмірного тиску..

Прем’єр-міністр Ерна Солберг назвала цей зсув одним із найбільших, яких коли-небудь зазнавала країна.

У заяві королівського суду зазначено, що король Гаральд, його дружина Соня та кронпринц Хаакон відвідають зону лиха пізніше в неділю вранці.