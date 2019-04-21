Стіни собору Паризької Богоматері укріплені і не обваляться

У Парижі архітектори і будівельники перевірили і зміцнили конструкцію собору Паризької Богоматері, який сильно постраждав під час пожежі минулого понеділка.

Загроза обвалення стін собору минула, повідомив агентству Associated Press представник паризької пожежної служби. За його словами, те, що собор встояв, а реліквії були врятовані, є дивом.

Пожежні остудили стіни і уламки покрівельного матеріалу всередині собору.

Слідчі вважають, що вогонь спалахнув випадково і намагаються визначити, що саме викликало займання.

Газета Le Parisien припускає, що причиною пожежі могла стати комп’ютерна помилка, яка спочатку неправильно вказала місце, куди слід було в першу чергу прямувати пожежним бригадам. Слідчі вивчають стан тимчасових ліфтів, які застосовувалися для реставраційних робіт, підозрюючи, що саме ліфти могли стати причиною виникнення вогню.

15 квітня в Парижі сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обвалилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений упродовж п’ять років. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.