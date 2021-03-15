Росія: «Новая газета» заявила, що вхід до її редакції було уражено невідомою хімречовиною

Російська «Новая газета» повідомила про стійкий хімічний запах у редакції видання у Москві. У заяві видання мовиться, що вхід до редакції вражений невстановленою хімічною речовиною.

У виданні вважають інцидент «хімічною атакою».

Ніхто зі співробітників газети не постраждав.

Агентство «РИА Новости» з посиланням на екстрені служби пише, що вміст шкідливих речовин в будівлі не перевищує граничних значень. Офіційних коментарів з приводу події поки немає.

Редакція заявляє, що запах схожий на той, який відчувався після нападу на будинок і машину журналістки «Нової газети» Юлії Латиніної влітку 2017 року. Латиніна тоді писала, що невідомі використовували їдкий газ. Незалежна експертиза, проведена на замовлення газети, виявила, що речовина, якою облили будинок і машину, високотоксична і небезпечна для життя і здоров’я людини.