Влада Нової Каховки повідомила, скільки містян залишається у російському полоні

Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусенський розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», що у російському полоні залишається понад десяток місцевих жителів.

«Прізвища називати я не буду, але нам відомі понад десять людей і ми знаємо цих людей, хто вони, що вони. Серед них, у тому числі, є депутати й представники бізнесу. Понад 20-30 осіб у нас було «на підвалі», яких потім відпустили і вони змогли виїхати з окупації», – сказав начальник ВА.

За його словами, зараз місто перебуває на лінії фронту, з перших днів окупації там активно працюють органи ФСБ і Росгвардії, а з наближенням незаконних виборів, які Росія планує проводити на окупованій території, їхня робота посилюється. Через це в адміністрації припускають, що у березні слід очікувати нової хвилі утисків і затримань українців в окупації.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може незалежно перевірити озвучені дані.

Нова Каховка перебуває під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.