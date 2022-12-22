Окупанти вивезли з заводу Нової Каховки обладнання, запаси спиртів і колекційний коньяк – мер

Російські військові пограбували «Дім марочних коньяків «Таврія» у Новій Каховці, яка досі перебуває під окупацією, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Олександр Коваленко.

За його словами, влітку російські військові облаштували свій госпіталь у профілакторії на території підприємства. Пізніше російські окупанти демонтували і вивезли дві нові лінії розливу коньяків, також розграбували цех витримки спиртів і всю готову продукцію, яка була на складах, стверджує Коваленко.

«У них (підприємства – ред.) був і зараз залишився унікальний цех витримки спиртів. Гордість і керівництва підприємства, і самого міста, тому що там спирти були, які витримувалися десятки років – по 30, 35 років. Унікальні види коньяків – колекційні. На жаль, цей спиртовий матеріал, ці запаси, наскільки мені відомо, вивезені десь у розташування чи Криму, чи Краснодарського краю. Практично вивезена вся продукція, яка була готова на складах», – розповів мер.

Він каже, що російські військові досі час від часу проживають на території цього підприємства.

З огляду на бойові дії та тривалу окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

У середині листопада встановлена Росією «адміністрація Нової Каховки» заявила, що її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.

17 грудня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські сили здійснюють передислокацію окремих підрозділів і відводять частину своїх військ з Каховки й Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра.