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ОГП: колишньому командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ повідомили про нову підозру

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Командувач логістики Повітряних сил ЗСУ полковник Андрій Українець під час судового засідання, 27 лютого 2026 року
Командувач логістики Повітряних сил ЗСУ полковник Андрій Українець під час судового засідання, 27 лютого 2026 року

Колишньому командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили про нову підозру в незаконному збагаченні, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 млн грн перевищує його законні доходи – протягом цих п'яти років через близьких осіб були оформлені шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки на Житомирщині, апартаменти в Буковелі, шість земельних ділянок, чотири автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5, а також гаражі й інші нежитлові приміщення.

«Попри оформлення на батьків, сина, співмешканку та кума, фактичним власником і розпорядником цього майна, за даними слідства, залишався сам підполковник. Законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання таких активів, слідством не встановлено», – написав Кравченко у телеграмі.

Правоохоронці повідомили екскомандувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 млн грн.

Нову підозру Андрій Українець або його захист публічно не коментували.

У лютому цього року командувачу логістики командування Повітряних Сил ЗСУ та очільник управління СБУ у Житомирській області повідомили про підозру – їм інкримінують перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. За даними слідства, перевірки виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, але попри це розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Як стверджують в ОГП, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки, останній погодився.

27 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 7 млн гривень. Засідання проходило у закритому режимі.

Сторона захисту назвала цю підозру необгрунтованою. Зокрема, адвокат каже, що Українець був призначений на посаду на початку листопада, а справа стосується періоду до призначення.


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