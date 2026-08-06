ОГП: колишньому командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ повідомили про нову підозру

Колишньому командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили про нову підозру в незаконному збагаченні, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 млн грн перевищує його законні доходи – протягом цих п'яти років через близьких осіб були оформлені шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки на Житомирщині, апартаменти в Буковелі, шість земельних ділянок, чотири автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5, а також гаражі й інші нежитлові приміщення.

«Попри оформлення на батьків, сина, співмешканку та кума, фактичним власником і розпорядником цього майна, за даними слідства, залишався сам підполковник. Законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання таких активів, слідством не встановлено», – написав Кравченко у телеграмі.



Правоохоронці повідомили екскомандувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 млн грн.

Нову підозру Андрій Українець або його захист публічно не коментували.

У лютому цього року командувачу логістики командування Повітряних Сил ЗСУ та очільник управління СБУ у Житомирській області повідомили про підозру – їм інкримінують перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. За даними слідства, перевірки виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, але попри це розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Як стверджують в ОГП, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки, останній погодився.

27 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 7 млн гривень. Засідання проходило у закритому режимі.

Сторона захисту назвала цю підозру необгрунтованою. Зокрема, адвокат каже, що Українець був призначений на посаду на початку листопада, а справа стосується періоду до призначення.



