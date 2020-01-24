Нова посол Куби почала роботу в Україні – МЗС

Нова очільниця посольства Куби в Україні Натача Діас Агілера офіційно заступила на посаду в Києві, повідомляє Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, Агілера передала копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Сергію Кислиці напередодні, 23 січня.

«Сторони констатували взаємну налаштованість на необхідності ведення активного двостороннього діалогу та двосторонніх консультацій у політичній, торгово-економічній та інших сферах. Сергій Кислиця висловив сподівання на зміну позиції Куби в питанні підтримки територіальної цілісності та суверенітету України», – йдеться в повідомленні МЗС.

Куба неодноразово голосувала проти резолюцій ООН, які засуджують агресію Росії проти України, зокрема дії Кремля в анексованому Криму. Наприклад, Гавана не підтримала резолюцію в грудні 2019 року з вимогами до Росії як до держави-окупанта вивести війська з Криму і припинити тимчасову окупацію території України.