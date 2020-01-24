У Болгарії розглядають видворення двох російських дипломатів через шпигунство

Уряд Болгарії, можливо, видворить з країни двох російських дипломатів через звинувачення у шпигунстві, повідомила міністерка закордонних справ країни Катерина Захарієва. Її слова передає болгарська служба Радіо Свобода.

Як повідомила Захарієва, уряд отримав листи зі звинуваченнями від прокурорів.

«Ми вдамося до заходів, які зобов’язані вжити і, скоріш за все, проголосимо їх (російських дипломатів – ред.) «персонами нон-ґрата», – сказала вона. Голова МЗС додала, що планує викликати російського посла в Софії.

У посольстві Росії в Софії заявили, що їх офіційно не поінформували щодо розслідування.

Раніше 24 січня головний прокурор Болгарії Іван Ґешев підтвердив початок досудового розслідування щодо двох дипломатів з Росії, яких звинувачують у шпигунстві.

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«Генеральний прокурор Іван Ґешев поінформував Міністерство закордонних справ про збір доказів щодо шпигунської активності двох іноземних громадян із дипломатичним імунітетом на території країни», – йдеться в заяві офісу Генерального прокурора Болгарії.

Повідомлення уточнює, що прокуратура вже почала два спеціальних досудових розслідування щодо «злочинів проти республіки Болгарія».

За даними слідства, один з дипломатів, нібито перший секретар консульського департаменту, збирав інформацію про процес виборів у Болгарії, а інший – про енергетичний сектор та заходи енергетичної безпеки в цій країні.

Втім, через дипломатичний імунітет громадянам Росії не висунуть звинувачення, визнають у прокуратурі.

23 січня Офіс прокурора Болгарії заочно звинуватив трьох росіян в замаху на вбивство виробника зброї, власника компанії Emco Ltd Еміліяна Гебрева, його сина і керівника виробництва компанії.