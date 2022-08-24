Солдат із Нової Зеландії, ймовірно, загинув в Україні – армія

Сили оборони Нової Зеландії отримали повідомлення про те, що в Україні загинув їхній солдат, який перебував у відпустці, повідомила пресслужба новозеландської армії.

На той час військовий перебував у відпустці без збереження заробітної плати і не проходив строкової служби в Силах оборони, йдеться в повідомленні, оприлюдненому 24 серпня.

Подробиць в армії Нової Зеландії не повідомили і заявили, що збір інформації ще триває.

На початку березня в Україні запрацював сайт, що містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.