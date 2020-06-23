Лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» напередодні ввечері перетнули 110 людей – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що ввечері 22 травня на КПВВ «Новотроїцьке» з окупованої території прибуло понад 100 людей.

«Учора після 18:00 в КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування перетнули 110 осіб, які кажуть, що прорвались через блокпост бойовиків... 22 червня, за рішенням Командувача об’єднаних сил, відновлено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» з режимом роботи з 09:00 до 18:00. Протягом дня пропуск з тимчасово окупованої територій України відбувався дуже повільно. У соцмережах люди писали, що вранці бойовики доволі швидко пропустили кількох осіб під запис камер пропагандистського телеканалу, а далі тримали людей, спершу під палючим сонцем, потім під зливою. Уже ближче до регламентованого часу завершення роботи КПВВ ситуація змінилася. Громадяни масово почали прибувати», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ вказали, що, із розповідей людей, окупаційна влада спершу анонсувала відновлення пропуску на дорожньому коридорі «Донецьк-Маріуполь», а згодом блокувала можливість громадянам перетнути там лінію розмежування.

«Люди кажуть, що не витримавши кількагодинне очікування, ще й за несприятливої погоди, прорвалися через блокпост окупантів і попрямували в сіру зону. Вони розуміли, що КПВВ «Новотроїцьке» має закриватися, але сподівалися на розуміння та допомогу українських прикордонників. Так і сталося. За рішенням Командувача об'єднаних сил роботу КПВВ було продовжено. Пропуск здійснювався доки після 21:00 не оформили останнього прибулого з окупованої Донеччини громадянина, який мав інвалідність», – розповіли у Держприкордонслужбі.

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону разом з представниками Нацполіції допомагали громадянам розібратися у додатку «Дій вдома», при цьому поліцейський з власного ґаджету роздавав вай-фай, щоб допомогти тим, хто не міг доєднатися до мережі Інтернет, за що люди дякували українським правоохоронцям.

У відомстві зазначили, що через «Новотроїцьке» на окуповану територію з підконтрольної українській владі території учора вибув один транспортний засіб з чотирма особами та чотири пішоходи.

23 червня КПВВ «Новотроїцьке» розпочав роботу з 7:00 та працюватиме до 18:00, зазначили в ДПСУ.

З 10 червня на Донбасі почалося часткове відновлення руху через лінію розмежування. Відтоді українські прикордонники звинувачують проросійських бойовиків в блокуванні руху громадян. Останні раніше завляли, що пересування людей через блокпости може призвести до інфікування людей коронавірусом.

У Донецькій області діючими є чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.