Новий посол Польщі прибув до Києва

Новопризначений посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вручив копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ України Василю Боднару, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

«Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького», – йдеться в повідомленні МЗС України у Twitter.

МЗС Польщі 8 березня повідомило, що новим послом Польщі в Україні став заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький.

Він відповідав за американську, «східну» та безпекову політику. До цього, у 2015-2016 роках, працював у посольстві Польщі в столиці Росії Москві.

Наприкінці грудня 2018 року Польща відкликала свого посла в Києві Яна Пєкла. Він працював із серпня 2016 року.