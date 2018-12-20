Варшава відкликала з України посла Яна Пєкла під тиском правих середовищ?

Варшава – Чому президент Польщі Анджей Дуда відкликав посла в Україні Яна Пєкла? Як це рішення вплине на відносини двох країн і хто може очолити польське дипломатичне представництво у Києві? У Польщі продовжують коментувати цю новину, яка, на думку оглядачів та експертів, була очікуваною.

Окрім посла в Україні Анджей Дуда відкликав ще двох польських послів – у Туреччині та Північній Кореї. Про це стало відомо в середу вввечері після того, як відповідні постанови з’явилася в урядовому виданні Monitor Polski. Проте жодне відкликання не спричинило у Польщі стільки емоційних коментарів, як справа Яна Пєкла. Його швидке повернення з Києва до Польщі обговорюють як помірковані, так і вкрай консервативні праві політичні середовища. Реагують вони по-різному.

Моніка Андрушевська, громадська діячка та журналістка, яка спеціалізується з українських питань, вважає відкликання посла великою втратою для Польщі та України. У своєму блозі в мережі Facebook вона написала: «Незалежно від того, хто замінить Яна Пєкла, мені важко уявити кращого посла».

За спостереженнями Андрушевської, рішенням про позбавлення Пєкла посади посла збентежені журналісти, експерти та активісти, які займаються Україною. Вона наголошує: «Вболівання висловлюють як люди пов’язані з партією «Право і справедливість», так і з теперішньою опозицією».

У розмові з Радіо Свобода Андрушевська наголосила на заслугах Яна Пєкла у справі визволення українських полонених з в’язниць проросійських бойовиків.

«Під час війни на Балканах Пєкло був воєнним кореспондентом. Він досконалий знавець збройних конфліктів, тож ситуація з полоненими для нього не нова. Не думаю, що МЗС знайде когось із такими знаннями», – додала вона.

Марта Шосткевіч, відома радіожурналістка, новину про відкликання посла прокоментувала на своєму мікроблозі в мережі Twitter. Вона натякає на причини такого рішення: «Це погана новина для польсько-українських відносин. Фракція націоналістів домоглася свого».

Його сприймають як людину прихильну до України і до польсько-української співпраці

Натомість Павел Боболовіч, кореспондент радіо WNET FM в Україні, стверджує, що про ймовірне відкликання Яна Пєкла було відомо вже в листопаді. Він пояснює: «Не треба приховувати, що Ян Пєкло серед значної частини правлячої політичної сили не мав підтримки. Його сприймають як людину прихильну до України і до польсько-української співпраці. Достатньо почитати цих найбільших супротивників посла Яна Пєкла і їхню реакцію на відкликання – таких як ксьондз Ісакович-Залеський, чи історик Володимир Осадчий, які радіють з приводу цього рішення і нагадують, що це була людина надто м’яка щодо української сторони».

Боболовіч переконаний, що Пєкло добре справлявся з обов’язками посла і вмів налагоджувати співпрацю польського посольства в Україні з посольствами таких стратегічних для Польщі країн, як США та Ізраїль. Він також натякає, що в польському Міністерстві закордонних справ вже визначилися з кандидатом на нового посла, хоч знайти відповідну кандидатуру було нелегко.

«Таємницею Полішинеля є те, що пошуки нового кандидата не відбувалися в спокійній атмосфері і кілька осіб відмовилися від цієї місії», – зазначає Боболовіч.

Прізвище ймовірного кандидата на посаду посла Польщі в Україні називає Павел Залевський – політик та історик, колишній депутат Європарламенту. За його даними, цей кандидат – Бартош Ціхоцький, заступник міністра закордонних справ з питань східної політики.

На своєму мікроблозі в мережі Twitter Залевський написав: «Цінуючи Яна Пєкло і маючи великі очікування щодо його діяльності в Україні, я іноді вважав, що стосовно партії «Право і справедливість» він був надто вайлуватим. Утім, ймовірне призначення Бартоша Ціхоцького оцінюю однозначно негативно».

Свого задоволення з приводу рішення польського президента не приховують деякі представники правих та радикальних середовищ. Наприклад журналіст Марцін Вікло, оглядач консервативного інтернет-порталу wPolityce.pl поділився своєю радістю в мережі Twitter. «Ян Пєкло вже не є послом РП в Україні. Можу сказати тільки: нарешті!»

Натомість духовний опікун польських крайніх правих, католицький священик Тадеуш Ісаковіч-Залеський повідомлення про відкликання посла назвав «супер-новиною». Про це він написав у своєму блозі в мережі Twitter. Ксьондз закликав польське МЗС не призначити на місце Пєкло «когось ще гіршого».

Припущення польських оглядачів щодо політичної вмовтивованості рішення про відкликання посла в Україні спростовує Кшиштоф Щерський, керівник адіміністрації польського президента. За його словами, відкликання Яна Пєкла відбулося з подання міністра закордонних справ Польщі й «не має нічого спільного з оцінкою польсько-українських стосунків». Він зазначає: «Планується підвищення рівня представництва Польщі у Києві. Сподіваюся, українська сторона швидко погодить кандидатуру наступника».

​Про це говорили щонайменше рік – Матерняк

Польські дискусії щодо відкликання посла в Україні для Радіо Свобода прокоментував експерт з польсько-українських питань Даріуш Матерняк. Для нього новина про швидке повернення Яна Пєкла до Польщі не стала несподіванкою, адже такий розвиток подій аналітики розглядали вже давно.

Матерняк пояснює: «Про це говорили щонайменше рік. А в принципі від самого початку, відразу після призначення Пєкла на цю посаду в правлячій партії була група осіб, яким це не подобалося. Націоналістичні середовища дуже критично оцінили призначення Яна Пєкла на посла і постійно повторювали, що він «йде на компроміс із бандерівцями» та інші дурниці».

Матерняк каже, що в середовищі експертів серед ймовірних кандидатів на посаду посла Польщі в Україні називають історика та політика Бартоша Ціхоцького. Експерт нагадує, що цей високопосадовець з польського МЗС вкрай критично висловлювався про вшанування УПА в Україні, тому українські діячі можуть сприймати Ціхоцького як суперечливого політика. Проте, наголошує Матерняк, нема ніяких підстав закидати Ціхоцькому симпатії до тих польських українофобів, які прагнули відкликання Яна Пєкла.