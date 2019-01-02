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02 Січень 2019, Київ 18:35
Новини | Суспільство

15 тисяч людей зустріли Новий рік на двох центральних площах Києва – мерія

За повідомленням, у святкуванні на Софійській площі взяли участь 12 тисяч людей, на Контрактовій – три тисячі

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15 тисяч киян і гостей міста зустріли новий 2019 рік на Софійській і Контрактовій площах у центрі Києва, повідомляє міська рада.

За повідомленням, у святкуванні на Софійській площі взяли участь 12 тисяч людей, на Контрактовій – три тисячі.

Загалом програма новорічних заходів у Києві цього року передбачає понад 70 різноманітних акцій і концертів, 300 тематичних вистав, 200 святкових подій у всіх районах міста, повідомляють у міськраді.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що новорічні святкування в Україні минули без надзвичайних ситуацій.

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