Новий султан Оману продовжуватиме політику попередника – заява

Новий керівник Оману пообіцяв продовжувати зовнішню політику свого підтримуваного Заходом попередника султана Кабуса бін Саїда, про смерть якого було оголошено 11 січня.

Султан Хайтам бен Тарік Аль Саїд, який був міністром культури Омана, був названий наступником султана Кабуса, який помер у віці 79 років після того, як керував країною з 1979 року.

«Ми будемо продовжувати ту саму лінію, що й попередній султан, та керуватися принципами, які він затверджував у зовнішній політиці нашої країни, мирному співіснуванні між народами та людьми і добросусідській поведінці невтручання», – заявив він.

Хайтам бен Тарік Аль Саїд є двоюрідним братом Кабуса бін Саїда.

Сім'я Аль Саїд правила Оманом з 18 століття, а колись також правила над Занзібаром, біля узбережжя Танзанії.

Султан Оману Кабус бін Саїд помер у віці 79 років після тривалої хвороби, повідомило в суботу державне інформагенство Оману. Згідно з повідомленням, він помер пізно ввечері 10 січня.

Кабус прийшов до влади в 1970 році, коли за підтримки британських радників зробив безкровний переворот, в результаті якого його батько зрікся престолу. У 1976 році Кабус одружився зі своєю кузиною, але розлучився через три роки, більше в шлюб не вступав, дітей у нього не було.