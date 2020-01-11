Помер султан Оману

Султан Оману Кабус бін Саїд помер у віці 79 років після тривалої хвороби, повідомило в суботу державне інформагенство Оману. Згідно з повідомленням, він помер пізно ввечері 10 січня.

Через смерть султана в країні оголошено триденну жалобу. Султан Кабус бін Саїд був із тих правителів Близького Сходу, що протримався при вдалі пів століття. За повідомленнями, останніми роками лікувався від онкологічного захворювання.

Державні ЗМІ повідомили, що наступником Кабуса стане його двоюрідний брат Хайтем бін Тарік аль-Саїд.

Кабус прийшов до влади в 1970 році, коли за підтримки британських радників зробив безкровний переворот, в результаті якого його батько зрікся престолу. У 1976 році Кабус одружився зі своєю кузиною, але розлучився через три роки, більше в шлюб не вступав, дітей у нього не було.

Хайтем бін Тарік обіймав посаду міністра національної спадщини та культури, також він очолював комітет із розвитку Оману.

5 січня президента України Володимира Зеленського помітили в Омані – низка ЗМІ повідомили, що він перебуває там на відпочинку з родиною. У ніч з 8-го на 9-те січня Зеленський повернувся через повідомлення про катастрофу українського літака в Ірані.