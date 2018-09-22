Призначена Росією влада Армянська планує скасувати режим надзвичайної ситуації 23 вересня

Режим надзвичайної ситуації в Армянську, запроваджений 14 вересня через погіршення екологічної ситуації внаслідок викидів хімічних речовин на заводі «Кримський титан», планують скасувати 23 вересня. Про це, як інформує сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, повідомив призначений Росією голова адміністрації міста Василь Теліженко.

«Якщо ситуація не зміниться і всі показники залишаться в нормі, плануємо завтра (23 вересня – ред.) скасувати режим надзвичайної ситуації», – цитує Теліженка російське агентство «РИА Новости».

За його словами, в понеділок-вівторок з санаторіїв повертатимуться діти, і, швидше за все, в середу вже відновиться навчальний процес.

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Теліженко також зазначив, що ситуація в місті залишається стабільною, показники хімічних речовин в повітрі перебувають в межах норми.

Напередодні підконтрольний Росії оперативний штаб із ситуації з викидами шкідливих речовин в Армянську рекомендував призначеній Росією владі міста скасувати режим надзвичайної ситуації.

В ніч із 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини.

Російська влада окупованого Криму заявляє, що причиною викидів шкідливої речовини на півночі півострова є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного підприємством «Кримський титан».

Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму стався через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового й содового заводів.

13 вересня в Армянську стався повторний викид шкідливих речовин, і їхня концентрація у повітрі перевищила допустиму норму в п’ять разів.