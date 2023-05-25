NYT: США вважають, що за ударами дронів по Кремлю стоїть Україна

В адміністрації США вважають, що за спробою удару безпілотників по Кремлю на початку травня стоїть одне з військових або розвідувальних відомств України, пише газета The New York Times із посиланням на чиновників адміністрації, імена яких не називаються.

Видання наголошує, що у розвідці США поки що не знають, яка українська спецслужба чи структура могла організувати атаку, і також не можуть підтвердити, чи знали про атаку президент України Володимир Зеленський та люди з його оточення. Деякі джерела NYT вважають, що Зеленський міг не знати заздалегідь про удар.

Попередня оцінка розвідувальної спільноти заснована, крім іншого, на прослуховуваннях телефонних розмов, з яких випливало, що російські офіційні особи були здивовані тим, що сталося. Це не свідчить на користь версії, що атака дронів була провокацією самої Росії. Таку версію висловлювали українські офіційні особи.

У матеріалі The New York Times також наголошується, що в адміністрації стурбовані, що Росія може покласти на США, як на країну, яка підтримує Україну, відповідальність за те, що сталося. Влада Росії спробу атаки двох дронів, які вибухнули поруч із куполом кремлівського Сенатського палацу і завдали лише незначної шкоди, назвала терактом і спробою замаху на президента Володимира Путіна. Москва поклала відповідальність на Україну, але при цьому заявляла і про відповідальність США.

За оцінкою The New York Times, яку поділяють в адміністрації США, дрони були запущені не з території України, а з невеликої відстані – з Москви чи Московської області. Вибухівки вони несли мало, являючи собою скоріше символічну, ніж реальну загрозу, йдеться у статті.

Влада України та особисто Зеленський відкинули причетність Києва до того, що сталося, заявивши, що Україна бореться з російськими військами на своїй території, а не атакує Путіна в Москві.