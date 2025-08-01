Обсерваторія Срезневського: середня липнева температура в Києві була на 1,3 градуса вище норми

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підбила підсумки липня в столиці 1 серпня.

«За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 22,6°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С», – йдеться в повідомленні.

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Як зафіксували дослідники, найхолоднішим днем минулого місяця було 1 липня – мінімальна температура знизилася під ранок до 12,9 градуса. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура зросла до +34,4 градуса.

«Опадів на проспекті Науки випало 97 міліметрів або 143 % місячної норми. Лише у липні випала значна кількість опадів спочатку року у столиці», – додає обсерваторія.

Середньомісячна температура повітря червня у Києві, за спостереженнями обсерваторії, склала 19,1 градуса за Цельсієм, і це нижче від кліматичної норми на 0,4 °С.







