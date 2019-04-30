Україна звернеться до Ради Європи через обшуки у кримських татар – Ар’єв

Україна звернеться до Ради Європи та країн-членів цієї організації через сьогоднішні обшуки у домівках кримських татар в окупованому Криму. Про це заявив голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ народний депутат Володимир Ар’єв.

«Нова хвиля репресій проти кримських татар. Силова акція окупантів для залякування активіста. Готуємо відповідне звернення до Ради Європи та до країн-членів організації», – зазначив він.

Під Сімферополем російські силовики вранці 30 квітня провели «огляди» в будинках кримських татар і затримали Руслана Бекірова.