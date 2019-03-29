Обшуки в Криму: Польща засудила дії російських силовиків

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач прокоментував обшуки і затримання кримських татар в анексованому Криму.

«Російська окупаційна влада не припиняє порушувати права кримських татар на незаконно анексованому півострові. Самочинні обшуки і затримання представників цієї спільноти мають бути негайно припинені», – написав він у своєму Twitter.

28 березня в російському Ростові-на-Дону російські силовики затримали трьох активістів «Кримської солідарності» Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова, в будинках яких в Криму напередодні пройшли обшуки. Усіх трьох заарештували до 15 травня.

Перебування кримськотатарського активіста Едема Яячікова, якого шукають після обшуків в Криму, досі невідоме.

27 березня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував дев’ятьох кримськотатарських активістів, затриманих раніше вранці.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». За інформацією активістів, затримали 20 осіб. Ще чотирьох розшукують російські силовики. У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їх прізвища.

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Ремзі Бекірову, Різе Ізетову, Руслану Сулейманову, Фаріду Базарову і Шабану Умерову інкримінують організацію діяльності терористичної групи. Іншим – участь в діяльності терористичної організації.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 «терористичних» організацій.