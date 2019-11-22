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22 листопада 2019, Київ 14:07
Новини | Політика

СБУ повідомила про «певні слідчі дії в Одесі», ЗМІ пишуть про обшуки в мерії

СБУ обіцяє повідомити деталі слідчих дій в Одесі незабаром

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Служба безпеки України провела «певні слідчі дії в Одесі», повідомила Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська у відповідь на питання про обшуки в мерії Одеси.

«Зараз Служба безпеки спільно з Генеральною прокуратурою провела певні слідчі дії в Одесі. Протягом години на сайті ГПУ і СБУ з’являться подробиці. Зараз ці дії завершаться, тому ми не можемо зараз вдаватися в деталі», – сказала Гітлянська.

Перед цим одеська видання «Думская» повідомило про обшуки в мерії Одеси, муніципальному департаменті фінансів та департаменті з організації роботи міської ради за участі співробітників Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Генпрокуратури.

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати коментар від ДБР.

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