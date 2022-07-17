Війська РФ з «Смерчів» вночі обстріляли завод і поле біля Баштанки – ОК «Південь»

Російські війська вночі з реактивних систем залпового вогню «Смерч» обстріляв Баштанку – влучили в завод і в поле, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



«Реактивними системами залпового вогню «Смерч» ворог вдарив вночі по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучила в комбікормовий завод, частина – в поле за населеним пунктом. Без втрат», – йдеться у повідомленні.

За даними голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, минулої доби під російські обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Також зафіксовані «прильоти» у Шевченківській, Галіцинівській, Широківській, Іншульській, Володимирівській та Березнегуватській громадах.



За її даними, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 37 людей.



Як повідомили в Миколаївській ОВА, внаслідок російських обстрілів Широківської громади 16 липня загинула жінка.

Миколаїв та область російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.