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Дорослий і дитина поранені внаслідок обстрілу РФ Чугуєва – ОВА

Школа в місті Чугуєві після обстрілу російських військових. Чугуїв, Харківська область, 25 липня 2022 року

Двоє людей, зокрема дитина, поранені внаслідок обстрілу російськими військами Чугуєва Харківської області вранці 1 березня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва поранення зазнали чоловік 52 років і 13-річний хлопчик. Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами в Чугуєві вранці зафіксували три «прильоти», був пошкоджений багатоквартирний будинок.

Харків і область регулярно зазнають ударів російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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