Війська РФ знову обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині – ОВА

Російські війська вночі двічі обстріляли село Велика Костромка на Дніпропетровщині, повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, люди не постраждали, у кількох будинках вибиті шибки.



Село Велика Костромка, яке розташоване на межі з Херсонщиною, регулярно піддається обстрілам з боку російських військ.

19 травня російські військові обстрілювали село Велика Костромка з «Градів» та «Ураганів» – були пошкоджені і зруйновані будинки, село залишилось частково без світла та газу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 18 травня підтвердити загибель 3811 і поранення 4278 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.