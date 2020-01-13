В Офісі генпрокурора повідомили нові деталі щодо розслідування вбивства сина депутата Соболєва

Офіс Генпрокурора доручив розслідування вбивства 3-річного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва Головному слідчому управлінню Нацполіції України, повідомила у понеділок пресслужба відомства.

«Крім того, змінено групу прокурорів та в подальшому процесуальне керівництво у цьому провадженні буде здійснювати Офіс Генерального прокурора», – йдеться в повідомленні.

Ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика – сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За даними поліції, їм – 18 і 19 років. Юнакам повідомлено про підозру за статтею «умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення». 4 грудня за заклопотанням прокуратури їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.