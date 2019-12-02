Стрілянина в центрі Києва: депутату Соболєву дали охорону

Поліція охороняє депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва після нападу на нього 1 грудня в центрі Києва, внаслідок якого загинув його трирічний син. Про це на брифінгу в Києві 2 грудня повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко.

«На момент нападу поліція його не охороняла, але відразу після скоєння злочину надали йому поліцейський супровід, поки що поліцейські його охороняють», – сказав Крищенко.

У поліції також повідомили про версії, за якими ведеться слідство.

Раніше сьогодні правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За даними поліції, їм – 18 і 19 років.

Напередодні ввечері невідомий стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у трирічного хлопчика, який від травм помер дорогою у лікарню.

Для розшуку зловмисників у Києві проводили спеціальну поліцейську операцію.

У поліції не називали особи родичів загиблого. Згодом стало відомо, що за кермом обстріляного автомобіля був депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв.