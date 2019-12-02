Поліція заявляє про затримання підозрюваних у вбивстві дитини в автомобілі в Києві

Поліція Києва затримала підозрюваних в обстрілі автомобіля в центрі столиці України ввечері 1 грудня, внаслідок якого загинула трирічна дитина, повідомляє пресслужба відомства.
За повідомленням, зараз із затриманими спілкуються оперативники і слідчі, проводяться невідкладні слідчі дії.
Всі подробиці затримання поліція обіцяє надати згодом.
Напередодні ввечері невідомий стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у трирічного хлопчика, який від травм помер дорогою у лікарню.
Для розшуку зловмисників у Києві проводили спеціальну поліцейську операцію.
У поліції не називали особи родичів загиблого. За даними ЗМІ, за кермом обстріляного автомобіля був депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв.
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