Поліція заявляє про затримання підозрюваних у вбивстві дитини в автомобілі в Києві

Поліція Києва затримала підозрюваних в обстрілі автомобіля в центрі столиці України ввечері 1 грудня, внаслідок якого загинула трирічна дитина, повідомляє пресслужба відомства.

За повідомленням, зараз із затриманими спілкуються оперативники і слідчі, проводяться невідкладні слідчі дії.

Всі подробиці затримання поліція обіцяє надати згодом.

Напередодні ввечері невідомий стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у трирічного хлопчика, який від травм помер дорогою у лікарню.

Для розшуку зловмисників у Києві проводили спеціальну поліцейську операцію.

У поліції не називали особи родичів загиблого. За даними ЗМІ, за кермом обстріляного автомобіля був депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв.