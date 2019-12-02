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02 грудня 2019, Київ 17:16
Новини | Події

Поліція назвала основні версії нападу на депутата Київської облради Соболєва

Клименко: основні версії, які нами розглядаються, – це сімейно-побутові проблеми, це фінансово-господарська діяльність та минула й теперішня професійна діяльність громадянина

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Поліція має три основні версії нападу на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу в Києві. Унаслідок інциденту загинув трирічний хлопчик.

«Основні версії, які нами розглядаються, – це сімейно-побутові проблеми, це фінансово-господарська діяльність та минула й теперішня професійна діяльність громадянина», – сказав Клименко.

Клименко та голова поліції Києва Андрій Крищенко розповіли, що 2 грудня затримані двоє чоловіків віком 18 і 19 років. Їм готують підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України 115 (умисне вбивство), оскільки загинула дитина. Втім, кваліфікацію інциденту можуть змінити в процесі слідства. Правоохоронці намагаються встановити ймовірних замовників.

/**/ /**/ Поліція на місці обстрілу автомобіля в центрі Києва, 1 грудня 2019 року
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Стрілянина в центрі Києва: депутату Соболєву дали охорону

Поліцейські зазначили, що вилучена зброя, з якої був здійснений постріл. Це карабін калібру 7,62 міліметра.

«Стріляли з будинку. На місці скоєння злочину саме в цьому будинку нами були знайдені деякі речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалася для того, щоб не втратити гільзу, тому що це було в нічний час», – заявив Клименко.

Крищенко, зі свого боку, заперечив дані, що сам Соболєв також отримав поранення внаслідок інциденту.

Ввечері 1 грудня в центрі Києва обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради та бізнесмена В’ячеслава Соболєва. Куля влучила в його трирічного сина, який помер дорогою до лікарні.

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