Поліція назвала основні версії нападу на депутата Київської облради Соболєва

Поліція має три основні версії нападу на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу в Києві. Унаслідок інциденту загинув трирічний хлопчик.

«Основні версії, які нами розглядаються, – це сімейно-побутові проблеми, це фінансово-господарська діяльність та минула й теперішня професійна діяльність громадянина», – сказав Клименко.

Клименко та голова поліції Києва Андрій Крищенко розповіли, що 2 грудня затримані двоє чоловіків віком 18 і 19 років. Їм готують підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України 115 (умисне вбивство), оскільки загинула дитина. Втім, кваліфікацію інциденту можуть змінити в процесі слідства. Правоохоронці намагаються встановити ймовірних замовників.

Поліцейські зазначили, що вилучена зброя, з якої був здійснений постріл. Це карабін калібру 7,62 міліметра.

«Стріляли з будинку. На місці скоєння злочину саме в цьому будинку нами були знайдені деякі речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалася для того, щоб не втратити гільзу, тому що це було в нічний час», – заявив Клименко.

Крищенко, зі свого боку, заперечив дані, що сам Соболєв також отримав поранення внаслідок інциденту.

Ввечері 1 грудня в центрі Києва обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради та бізнесмена В’ячеслава Соболєва. Куля влучила в його трирічного сина, який помер дорогою до лікарні.