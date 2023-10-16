Війська РФ зі своєї території завдали удару по Ізюмському району – керівник Харківського гарнізону

Армія РФ обстріляла Ізюмський район на Харківщині, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.



«Росіяни вчергове здійснили ракетний обстріл Харківської області з території РФ. За наявною інформацією, пуск ракет було здійснено з району Валуйок в РФ. Ціллю окупантів став населений пункт в Ізюмському районі», – написав він у телеграмі.



Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.



Водночас обласна влада про цей російський обстріл поки що не повідомляє.



Близько 22:00 у Харківській області оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.