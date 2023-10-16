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Війська РФ зі своєї території завдали удару по Ізюмському району – керівник Харківського гарнізону

Обласна влада про цей російський обстріл поки що не повідомляє. Фото ілюстративне

Армія РФ обстріляла Ізюмський район на Харківщині, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Росіяни вчергове здійснили ракетний обстріл Харківської області з території РФ. За наявною інформацією, пуск ракет було здійснено з району Валуйок в РФ. Ціллю окупантів став населений пункт в Ізюмському районі», – написав він у телеграмі.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Водночас обласна влада про цей російський обстріл поки що не повідомляє.

Близько 22:00 у Харківській області оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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