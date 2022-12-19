Через черговий обстріл Херсона загинув місцевий житель – міськрада

Російські війська вчергове обстріляли Херсон 19 грудня, повідомила Херсонська міська рада з посиланням на пресофіцера комендатури Дмитра Пеленчука.
«Під час обстрілу загинув херсонець, біля машини якого влучив снаряд», – заявив він.
Окрім будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, обстріл пошкодив будівлю ще однієї державної установи.
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Крім того, російський снаряд пробив дах однієї з херсонських гімназій.
Як зазначає міськрада, російська армія почала обстрілювати Херсон із систем протиповітряної оборони С-300, аби вразити місто з більшої відстані.
Раніше про черговий обстріл Херсона повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Після відходу з міста в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.
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