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Три людини загинули, вісім постраждали в селі на Херсонщині через російський обстріл – ОВА

Масованого артилерійського обстрілу вранці 19 лютого зазнало села Бургунка Бериславського району (фото ілюстраційне)

Російська армія вранці 19 лютого здійснила масований артилерійський обстріл села Бургунка Бериславського району на Херсонщині, внаслідок чого загинули троє людей – членів однієї родини, ще вісім людей, зокрема діти, поранені, повідомила обласна військова адміністрація.

«На цю годину відомо про вісьмох постраждалих, з яких троє – це діти. В оселі, в подвір’я якої влучив ворожий снаряд, постраждали сім осіб. На місці трагедії загинули троє людей – батько, мати і дядько. Поранення дістали четверо осіб, – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що всіх поранених доправили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Раніше в ОВА повідомили, що минулої доби російські війська обстріляли Херсонщину 55 разів.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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