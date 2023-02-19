Три людини загинули, вісім постраждали в селі на Херсонщині через російський обстріл – ОВА

Російська армія вранці 19 лютого здійснила масований артилерійський обстріл села Бургунка Бериславського району на Херсонщині, внаслідок чого загинули троє людей – членів однієї родини, ще вісім людей, зокрема діти, поранені, повідомила обласна військова адміністрація.

«На цю годину відомо про вісьмох постраждалих, з яких троє – це діти. В оселі, в подвір’я якої влучив ворожий снаряд, постраждали сім осіб. На місці трагедії загинули троє людей – батько, мати і дядько. Поранення дістали четверо осіб, – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що всіх поранених доправили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Раніше в ОВА повідомили, що минулої доби російські війська обстріляли Херсонщину 55 разів.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.