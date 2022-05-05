Через ракетний удар по Краматорську постраждали 25 людей – Кириленко

Через ракетний удар по Краматорську постраждали 25 людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На щастя, обійшлося без загиблих. 25 людей поранені, з них – шестеро госпіталізували. Ворог не припиняє свою тактику обстрілів житлових кварталів, зокрема центральних районів. Там немає жодної військової інфраструктури», – сказав він.

Внаслідок ракетного удару військ РФ 8 квітня по вокзалу у Краматорську, за даними влади, загинули 57 людей, ще 109 зазнали поранень.

В ООН станом на 4 травня підтвердили загибель 3280 і поранення 3451 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.