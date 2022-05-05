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Через ракетний удар по Краматорську постраждали 25 людей – Кириленко

Раніше повідомлялося про шістьох поранених внаслідок обстрілу Краматорська. Фото ілюстративне

Через ракетний удар по Краматорську постраждали 25 людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На щастя, обійшлося без загиблих. 25 людей поранені, з них – шестеро госпіталізували. Ворог не припиняє свою тактику обстрілів житлових кварталів, зокрема центральних районів. Там немає жодної військової інфраструктури», – сказав він.

Внаслідок ракетного удару військ РФ 8 квітня по вокзалу у Краматорську, за даними влади, загинули 57 людей, ще 109 зазнали поранень.

В ООН станом на 4 травня підтвердили загибель 3280 і поранення 3451 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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