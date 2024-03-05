ОВА: війська РФ вранці обстріляли село у Куп’янському районі – загинула людина

Російські війська вранці обстріляли село у Куп’янському районі – загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Внаслідок терористичний дій загинула цивільна 67-річна жінка», – написав він у телеграмі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.