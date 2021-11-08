Обстріл пошкодив газопровід на Луганщині, понад 700 абонентів лишилися без газу – «Луганськгаз»

Внаслідок обстрілу російських гібридних сил пошкоджений газопровід біля села Нижнє, повідомляє акціонерне товариство «Луганськгаз» 8 листопада.

За заявою, обстріл стався близько 16 години і пошкодив розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 міліметрів.

«Без газопостачання залишилось 773 абонента – у селі Нижнє 445 та у селі Кримське 328. У цей час проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження», – йдеться в повідомленні.

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Штаб Операції Об’єднаних сил зафіксував 14 обстрілів із боку бойовиків на Донбасі протягом доби 7 листопада, з них чотири – із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Бойовики в обстрілах звинувачують українську сторону: кажуть про щонайменше три порушення.