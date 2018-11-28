Бойовики обстріляли КПВВ «Майорське» на Донбасі – українські військові

Підтримувані Росією бойовики увечері 27 листопада обстріляли КПВВ «Майорське» в Донецької області, повідомляє українська сторона Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.

Військові стверджують, що бойовики застосували стрілецьку зброю різного калібру.

«Наступного дня перед початком роботи КПВВ «Майорськ» прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю», – заявили в СЦКК.

В угрупованні «ДНР» не коментували звинувачення українських військових.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.