На Донбасі поранені двоє військових ЗСУ – штаб

Вдень з 7 ранку по 18 вечора 28 листопада двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

За даними військових, підтримувані Росією бойовики незаконних збройних угруповань чотири рази порушили режим припинення вогню.

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«З мінометів 82-го калібру, станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції біля хутора Вільного. По опорних пунктах біля Шумів та Новгородського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків – з гранатометів», – йдеться в повідомленні.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що Збройні сили України нібито обстріляли чотири окуповані населені пункти увечері 28 листопада.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» про обстріли з боку ЗСУ за цей період не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.