Уздовж лінії зіткнення на Донбасі «зберігалася відносна тиша» – штаб

Уздовж лінії зіткнення на Донбасі «зберігалася відносна тиша», повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Вогнева активність ворога зафіксована на луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське. Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – заявляє штаб.

Згідно з повідомленням, станом на 18:00 27 листопада жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не інформують про бойові дії поточної доби.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.