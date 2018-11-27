Двоє військових легко поранені на Донбасі 26 листопада – штаб

Двоє українських військових були легко поранені під час бойових дій на Донбасі протягом минулої доби, 26 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема сім разів – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Втім у штабі запевняють, що ситуація в зоні бойових дій «залишалася цілком контрольованою».

За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Луганське, Південне, Верхньоторецьке, Опитне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне й Широкине.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про обстріли своїх позицій минулої доби не наводить. В угрупованні «ЛНР» заявляють про сім обстрілів з боку Збройних сил України. Про поранених вони не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.