Президент Латвії відвідав зону ООС – штаб

Президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення Операції об’єднаних сил, заявляють у штабі. В рамках візиту він зустрівся з командувачем об’єднаних сил генерал-майором Валерієм Залужним.

Як повідомляють в ООС, Вейоніс і Залужний обговорювали завдання та особливості операції, яка зараз триває на Донбасі, і ситуацію з безпекою в регіоні.

«Закордонний гість мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а і мирного населення. Пан Раймондс Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури», – йдеться в заяві.

Про те, що Вейоніс поїде на Донбас, 24 листопада повідомив президент України Петро Порошенко. Перед поїздкою президент Латвії зізнавався, що йому складно уявити подібний конфлікт на території Європи.

Влітку в зону конфлікту на Донбасі їздила президент іншої Балтійської країни, Естонії Керсті Кальюлайд. Після поїздки вона закликала називати конфлікт на сході України війною.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.