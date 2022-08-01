Війська РФ вночі знову обстріляли Миколаїв, є руйнування і поранені – влада

Російські війська вночі вкотре обстріляли Миколаїв – пошкоджені приватні будинки, травмпункт, знищено гуманітарний склад, поранені три людини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Після 01:00 Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та подвір’їв, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Також розбито травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна», – написав він у телеграмі.



Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що будівля травмпункту частково зруйнована, персонал та пацієнти не постраждали.

«Цей травмпункт ми відкрити наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України», – додав він.

Миколаїв російських обстрілів зазнає щоденно. Напередодні, як повідомляв Олександр Сєнкевич, стався «найсильніший за весь час» обстріл Миколаєва. Внаслідок цих атак – вночі та вранці 31 липня – загинула одна людина, ще двоє були поранені.

Згодом стало відомо, що через цей обстріл Миколаєва загинули Герой України, генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський і його дружина Раїса Вадатурська.